Europee: Conte, ‘ora un reddito europeo, nostra battaglia si sposta in Ue’

Roma, 24 mag. “Ora la nostra battaglia si sposta al Parlamento Ue, dove i nostri parlamentari si batteranno per una direttiva europea sul reddito di cittadinanza”. Lo annuncia il leader del M5S Giuseppe Conte, in una lunga intervista al Mattino. A chi gli fa notare come il Movimento non sia ancora iscritto a un gruppo a Strasburgo, ostacolo non da poco per contare in Europa, “ci sono partiti come la Lega e Fratelli d’Italia – replica l’ex premier – che hanno fatto parte di un gruppo e non hanno portato a casa nulla per l’Italia, anzi hanno fatto solo danni, vedi la riforma del Patto di Stabilità. Al contrario noi, pur non facendo parte di un gruppo, siamo stati determinanti per eleggere la Commissione Von Der Leyen e indirizzarla verso il Green Deal, abbiamo ottenuto la direttiva sul salario minimo e anche il Recovery Fund. Ma siamo ambiziosi e vogliamo fare di più. L’obiettivo è incidere nell’area progressista spostando l’asse verso soluzioni di pace. Su questo saremo tenaci e vedrete che ci saranno belle sorprese”.

Sui risultati del M5S alle urne, “non ci appassionano numeri e sondaggi. Piuttosto abbiamo molto chiaro il nostro obiettivo: avere a Bruxelles un gruppo ben senza compromessi si batterà per la pace, in un momento in cui il mondo va verso la terza guerra mondiale; parlamentari che si impegneranno per costruire un’Europa più vicina ai cittadini. Un’Europa diversa da quella immaginata dal centrodestra. E giusto che i cittadini sappiano che la Meloni ha accettato senza battere ciglio un patto di Stabilità che in Italia ci porterà 13 miliardi di tagli. Ecco, noi lavoreremo in direzione opposta”.