Europee: Conte, ‘usare matita a giugno per evitare Terza guerra mondiale’

Roma, 23 mag. “C’è chi propone di mettere l’elmetto in testa ai nostri ragazzi. Noi dobbiamo alzare la voce e usare la matita a giugno per evitare la Terza Guerra Mondiale, per dar loro un futuro. Si avanza verso un conflitto dalle conseguenze incontrollabili, abbiamo di fronte una potenza nucleare. Il partito unico e trasversale delle armi non molla. Sotto elezioni parlano di “pace” ma nelle Aule votano per le armi e per la guerra a oltranza”. Lo scrive su Facebook il leader del M5S Giuseppe Conte, pubblicando un articolo del Fatto Quotidiano che rilancia il New York Times sull’utilizzo di armi Usa in Russia e sul test della Francia su un missile con capacità nucleare: “questa è la situazione”, rimarca il presidente pentastellato.