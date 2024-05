agenzia

Roma, 30 apr. “‘Vota Giorgia” così a Bruxelles ci va Sgarbi. Magari trova riparo in Europa dopo che lo abbiamo costretto alle dimissioni dal Governo. Dicono che vogliono un’Italia che cambia l’Europa, ma credo vogliano solo far perdere all’Italia la faccia in Europa”. Così Giuseppe Conte su twitter.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA