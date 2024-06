Europee: De Poli (Udc), ‘in Veneto non c’è alternativa, vento cdx soffia ancora più forte’

agenzia

Roma, 10 giu. “Il Centrodestra si rafforza: i dati delle Europee ci dicono che i cittadini premiano il governo e la maggioranza in Parlamento che da 20 mesi è alla guida dell’Italia. La nostra Nazione si presenterà più forte e credibile alla vigilia del G7. Crescono tutte le forze alleate e ancora una volta lo schema vincente è proprio la coesione e l’unità della nostra coalizione. E’ questa la formula vincente soprattutto in Veneto, dove peraltro il Centrodestra ottiene 12 punti in più (a livello regionale) e 10 punti in più (in provincia di Padova) rispetto al dato nazionale. Per i veneti non c’è alternativa al Centrodestra: qui il vento del buongoverno, da oggi, soffia ancora più forte”. Lo afferma il senatore Udc e presidente nazionale Antonio De Poli.