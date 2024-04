agenzia

Roma, 21 apr La Direzione del Pd ha approvato il dispositivo della riunione di oggi con il via libera alle liste per le europee. Sulla questione del simbolo, il dispositivo da mandato alla segretaria per un approfondimento. Sul voto sono stati registrati alcuni astenuti, 4 in presenza e altri da remoto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA