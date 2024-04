Europee: Donzelli, ‘lavoriamo per maggioranza come in Italia’

agenzia

Roma, 23 apr. “Abbiamo già portato dei risultati importanti facendo già cambiare l’Europa avendo nel Parlamento europeo la pattuglia più esigua. Consideriamo che oggi in Parlamento europeo la delegazione di Fratelli d’Italia è quella di quando lottavamo per la soglia di sopravvivenza. Confidiamo di avere un consenso molto maggiore e di dare il consenso necessario a Giorgia Meloni per fare davvero le riforme che servono in Europa e quindi riuscire a far cambiare l’Europa molto di più di quanto siamo già riusciti a fare comunque con degli ottimi risultati in questi primi mesi di governo”. Lo ha detto il responsabile organizzazione di Fdi Giovanni Donzelli, a margine della presentazione della conferenza programmatica del partito che si terrà nel weekend a Pescara.