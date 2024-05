Europee: Fdi lancia comizio finale con Meloni, il primo giugno in Piazza del Popolo

agenzia

Roma, 9 mag. “Tutti in piazza con Giorgia Meloni” il prossimo 1 giugno. Fdi lancia l’appuntamento per la chiusura della campagna elettorale delle elezioni europee. “Vi aspettiamo a Roma, piazza del Popolo, dalle ore 14. L’8 e il 9 giugno, l’Italia cambia l’Europa. Scrivi Giorgia”, si legge nel post pubblicato sui profili social del partito di via della Scrofa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA