Europee: Ferro, ‘scelta Meloni testimonianza d’amore per Italia’

agenzia

Roma, 28 apr. “La scelta di Giorgia Meloni di guidare le liste di Fratelli d’Italia per il rinnovo del Parlamento europeo è una grande testimonianza d’amore per la Nazione. Con il grande consenso che le daranno i cittadini non solo si rafforzerà l’azione del Governo italiano in Europa, ma i Conservatori acquisiranno un peso politico decisivo nelle future scelte europee”. Lo afferma Wanda Ferro, deputata di Fratelli d’Italia e sottosegretario all’Interno.