Europee: Fi ‘si allarga’ ancora, Tajani lancia intesa con Rif. Sardi ‘supereremo 10%’

Roma, 24 apr. Prosegue ‘l’allargamento’ di Forza Italia. Oggi Antonio Tajani ha annunciato l’intesa politica con i Riformatori sardi che schiereranno un loro candidato, Michele Cossa, nelle liste azzurre alle europee. ” Oggi abbiamo firmato un’alta tappa importante del percorso di allargamento di Forza Italia” in vista del voto a Bruxelles, dice il numero uno azzurro in una conferenza stampa nella sede di Via in Lucina a Roma.