Europee: Fidanza, ‘con Meloni per maggioranza centrodestra anche in Ue’

agenzia

Roma, 28 apr. “Entusiasmante l’annuncio di Giorgia Meloni di guidare le liste di Fratelli d’Italia in tutte le circoscrizioni”. Così il capodelegazione di Fratelli d’Italia-Ecr al Parlamento europeo Carlo Fidanza. “Grazie al suo impegno personale e di quello di tutto il Governo, l’Italia a Bruxelles è considerata finalmente un punto di riferimento su molti temi. Ora è tempo di raggiungere una maggioranza di centrodestra come in Italia, per difendere le nostre eccellenze, i nostri confini, la nostra identità”.

