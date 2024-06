Europee: Fidanza (FdI), ‘da Pd nessuna risposta su Schmit’

agenzia

Roma, 2 giu. “Ieri Giorgia Meloni ha chiesto una parola di chiarezza a Elly Schlein che ancora una volta non c’è stata, sulle dichiarazioni del candidato alla presidenza della Commissione europea dei socialisti europei, Schmit, che ha detto che i conservatori europei, di cui ricordiamo Giorgia Meloni è presidente, sono una forza non democratica. Quindi il Presidente del Consiglio italiano, eletto dai cittadini italiani, sarebbe un leader non democratico?”. Così il capodelegazione di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza, intervenendo questa mattina alla trasmissione l’ Agenda su Skytg24.