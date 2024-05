Europee: Foti, ‘con Meloni per impegnarci a cambiare Europa una volta per tutte’

agenzia

Roma, 28 apr. “Siamo orgogliosi della candidatura di Giorgia Meloni, che guiderà le liste di Fratelli d’Italia in tutte le circoscrizioni alle elezioni europee dell’8-9 giugno. A fronte di chi si limita a parlare di Europa in senso generico e senza contenuti, con coerenza e riconosciuta autorità Meloni ha delineato gli impegni di Fratelli d’Italia volti a tutelare l’attività delle imprese e dell’agricoltura, promuovere una politica espansiva, contrastare la denatalità, riaffermare le radici giudaico cristiane del ‘vecchio Continente'”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.