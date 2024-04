Europee: Fratoianni, ‘leader candidati capolista un errore’ ottotitolo

agenzia

Roma, 22 apr “Elly Schlein ha fatto una scelta politica. Quando ci si candida e si viene eletti poi si va a fare quello per il quale si è chiesto il voto, non farlo mi pare un errore. Presentare una proposta che poi non si traduce in una risposta concreta mi sembra un rischio con gli elettori. Questo è il motivo per cui noi non l’abbiamo fatto. Nella campagna elettorale si può contribuire in molto modi, io lo farò girando per tutto il Paese per cercare di dare forza alle nostre idee e alle nostre proposte”. Lo ha dichiarato Nicola Fratoianni, leader di Alleanza Verdi e Sinistra, ospite a Start su Sky TG24.

