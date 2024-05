Europee: Fratoianni, ‘polarizzazione Vannacci-Salis? Da Salvini sproloqui’

agenzia

Roma, 3 mag. “Mi pare davvero che Salvini sia in grande difficoltà se arriva perfino a fare sproloqui sulla polarizzazione Vannacci – Salis. Una difficoltà che sta terremotando il suo partito di fronte ad una candidatura aliena perfino al suo mondo”. Così Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra dai microfoni de La7 nel corso di Aria Che Tira.

“Non c’è alcuna polarizzazione, è inutile che Salvini insista – prosegue il leader di Si – con questo registro, e non c’è neanche quella delirante che immaginava un confronto fra Ilaria e Vannacci, anche perché è persino offensivo evocare un confronto con una persona chiusa in una cella e che da 15 mesi è in una condizione di carcerazione preventiva che non solo lede i suoi diritti umani fondamentali e il suo diritto alla difesa, e che non può neanche farsi una foto per i manifesti da affiggere sulle plance elettorali”.