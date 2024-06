Europee: Gasparri, ‘in Sicilia risultato sfolgorante, scritta pagina storica’

agenzia

Roma, 10 giu. “Tra i risultati sfolgoranti di Forza Italia, che supera il 10% con il cartello Forza Italia Ppe-Svp, c’è il risultato della Sicilia, dove Forza Italia è il primo partito in assoluto con una percentuale strepitosa del 23%. Complimenti a tutta la classe dirigente siciliana che ha ottenuto due seggi per Forza Italia. Sono lieto di avere passato insieme a Marco Falcone, che ha raggiunto vetta 100.000 voti, l’ultimo giorno di campagna elettorale dopo aver passato insieme a lui decenni di impegno politico comune. Sono contento del suo grande successo che sento anche come un mio successo e lo abbraccio insieme a tutti gli eletti e a tutti i dirigenti della Sicilia che hanno scritto una pagina storica per il nostro movimento”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.

