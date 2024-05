Europee: Gori, ‘Meloni conduttrice? Di ‘A bocca aperta’ quello di Funari’

agenzia

Roma, 28 mag. Se Giorgia Meloni dovesse condurre un programma tv? “Se ci fosse ancora ‘A Bocca Aperta’, il programma di Funari, forse potrebbe fare quello. Ed Elly Schlein potrebbe fare qualcosa come ‘Piazzapulita’ o ‘Dimartedì”. A scherzare, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, è il sindaco di Bari, candidato alle europee per il Pd ed ex direttore di Canale 5 Giorgio Gori, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Lei è stato un grandissimo esperto di televisione.