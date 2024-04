Europee: Grassadonia (Avs), ‘serve Ue dei diritti e giustizia ambientale’

agenzia

Roma, 14 apr. “Avere il coraggio di osare significa credere e lavorare per un’Europa dei popoli, di pace e diritti. E l’impegno che ci assumiamo oggi è quello di portare in Europa il progetto politico dell’ Alleanza Verdi Sinistra per cui diritti civili, diritti sociali e giustizia ambientale siano temi da affrontare insieme. Per un’Europa che sia protagonista attiva di pace, contro ogni guerra”. Lo afferma Marilena Grassadonia, candidata Avs nella circoscrizione Centro per le prossime europee, intervenendo all’evento Il Coraggio di Osare in corso a Roma.

“Per un’Europa in cui non ci sia posto – prosegue l’esponente rossoverde – per le discriminazioni e la disumanità che oggi attraversano le catene di Ilaria Salis e la strage di Cutro. Perché i confini non diventino muri invalicabili per il riconoscimento di diritti”.