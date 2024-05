Europee: in teatro per parlare di Ue, si chiude domani a Roma mini tour Procaccini (Fdi)

agenzia

Roma, 2 mag. Si chiude con la tappa di domani il mini tour nel Lazio dello spettacolo teatrale che l’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini, ha voluto realizzare e interpretare in prima persona per parlare di Europa in maniera “originale, divertente e anche emozionante”. L’evento, che è già andato in scena a Latina, Frosinone, Viterbo, Rieti e Colleferro, arriva anche nella capitale dove è in programma domani al Teatro Italia di via Bari, con inizio alle ore 18,30. Una tappa conclusiva con tanti ospiti in sala.

“Uno spettacolo teatrale di politica e musica, pensieri e rime attraverso cui Procaccini trasmette la sua idea di Europa e di come Fratelli d’Italia intende cambiare l’Unione Europea. Il titolo, ‘Cronache dal ventre della balena live’, richiama gli appuntamenti settimanali con cui da Bruxelles, negli ultimi cinque anni, Procaccini ha informato i cittadini sui social circa la sua attività di europarlamentare. Sottolineando le grandi difficoltà e le contraddizioni di un elefantiaco sistema burocratico che tende a stritolare e inghiottire tutto, proprio come un enorme ventre di balena”, si legge in una nota.