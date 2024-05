Europee: Iv, ‘piena fiducia in candidata Filomena Greco’

agenzia

Roma, 28 mag. “Piena fiducia nella candidata Filomena Greco che risulta ancora coinvolta in un procedimento penale di primo grado solo perché ha rinunciato di propria iniziativa alla prescrizione essendo evidente la sua totale e completa innocenza”. Così in una nota l’ufficio stampa di Italia Viva.

La posizione della dottoressa Greco è così chiarita così dai suoi avvocati: “Presso il Tribunale di Castrovillari, nei confronti della Dott.ssa Filomena Greco, nella sua qualità di Sindaco dell’epoca, e’ da poco tempo iniziato un processo di “turbata libertà di scelta del contraente”, per fatti datati 2016, già ampiamente prescritti. La Dott.ssa Greco, però, intende rinunciare all’intervenuta prescrizione, proprio perché non solo non ha commesso il fatto contestatole, quanto, appena insediata, ha doverosamente rescissso il contratto per la raccolta dei rifiuti con una Società che era stata attinta da interdittiva antimafia! Scelta pienamente condivisa dal Prefetto nominato per un periodo di tempo a regger lo stesso Comune. Essendo un preclaro abbaglio procedimentale, la Dott.ssa Greco non sarà appagata dalla intervenuta prescrizione e “pretenderà” una assoluzione nel merito per non aver commesso il fatto”.

