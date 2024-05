agenzia

Roma, 20 mag. “Se alle europee andiamo oltre il 30%? Secondo me non lo superiamo, c’è gente che soffia su questo fuoco solo per poter dire che se non ci arriviamo siamo andati male, ma ricordo che alle politiche abbiamo preso il 26%”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la deputata di Fratelli d’Italia Sara Kelany.

