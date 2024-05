Europee: L. Grillo, ‘tra impresentabili? Non capisco, no conti in sospeso con giustizia’**

agenzia

Roma, 28 mag. “Non ho nessun conto in sospeso con la giustizia e nessun processo in corso. Non si comprende dunque perché dovrei essere accusato di aver violato il Codice di autoregolamentazione”. È quanto dichiara il senatore Luigi Grillo, candidato alle elezioni europee del prossimo giugno nella circoscrizione di Nord ovest a conclusione della seduta odierna della Commissione parlamentare antimafia, nella quale è stata data lettura dei nominativi giudicati ‘impresentabili’.