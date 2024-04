Europee: La Russa, ‘con Meloni Italia protagonista, fattore che può incidere’

agenzia

Roma, 28 mar. “La politica estera non ha quasi mai inciso in maniera significativa” sul voto italiano ma “questa volta potrebbe incidere, potrebbe incidere non solo perché purtroppo spirano venti di guerra anche in Europa, ma anche perché il ruolo che l’Italia sta svolgendo in seno all’Europa e nei rapporti internazionali coi paesi rivieraschi dell’Africa e con gli Stati Uniti è innovativo rispetto al passato”. Lo dice Ignazio La Russa, intervistato dall’associazione Altero Matteoli.