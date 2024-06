Europee: La Russa, ‘faccio appello al voto, combattiamo disaffezione’

agenzia

Milano, 3 giu. “Voglio fare un appello ad andare a votare: è vero che in tutto il mondo e in Europa, in particolare, c’è tendenza a minore partecipazione, che dipende da mille motivi. Ma è una disaffezione che dobbiamo combattere”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ai microfoni di ‘Telelombardia’.

“Se non ti occupi tu della politica, la politica si occupa di te – ha sottolineato La Russa -. E in questo caso c’è anche il confronto con altri Paesi per una maggiora credibilità dell’Italia”.

