Europee: La Russa, ‘Vannacci? Grave abbia contestato ministro difesa’**

Pescara, 2″Una cosa che non mi piace proprio” di Roberto Vannacci, “è questa: come fa un generale a contestare il suo ministro della Difesa? La trovo più grave di tutto il resto. Non mi permetto di esprimere opinioni sulla sua candidatura, non l’ho fatto con Salis, figuriamoci…”. Il suo libro “non l’ho letto, ho letto solo Scurati: il primo, gli altri due li ho cestinati”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa, alla kermesse di Pescara. Vannacci “non dobbiamo nè osannarlo né demonizzarlo, l’ho criticato solo per la mancanza di senso gerarchico verso il suo ministro”.

