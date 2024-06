Europee: Laureti (Pd), ‘da sanità a clima, 7 proposte per Ue’

agenzia

Roma, 6 giu. “Sette proposte su cui confrontarci con i partiti socialisti europei per un’Unione più giusta, più verde, più forte”. Lo scrive su HuffPost Camilla Laureti, eurodeputata del Pd e candidata del Pd alle elezioni europee nell’Italia centrale.

“Adottare una Politica economica europea per le aree interne, con l’obiettivo dei 30 minuti di tempo per raggiungere i principali servizi pubblici. Una sanità europea in cui il personale si formi in poli comuni e con un centro d’avanguardia nella ricerca, un Cern della sanità. Un Fondo sovrano per l’industria, che aiuti le imprese nella transizione ecologica e digitale. Da promuovere, poi, il ticket-clima, per favorire l’uso del trasporto pubblico in tutta Europa”.