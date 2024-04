Europee: legale Salis, ‘candidata? non so, se fosse è scelta personale che rispetto’**

agenzia

Milano, 18 apr. Ilaria Salis potrebbe essere tra i nomi dei candidati alle prossime elezioni europee. L’ultima indiscrezione – targata Il Foglio – è che la 39enne maestra di Monza, arrestata l’11 febbraio 2023 e da allora detenuta in Ungheria perché accusata di aver partecipato all’aggressione di alcuni neonazisti che avevano preso parte al ‘Giorno dell’onore’, potrebbe accettare la candidatura alle europee con Avs, l’alleanza di Verdi e Sinistra italiana.