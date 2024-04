Europee: Lupi, ‘con Fi progetto serio e credibile, puntiamo a doppia cifra’

agenzia

Roma, 20 apr. “Il fatto che Noi moderati e Forza Italia facciano il Consiglio nazionale lo stesso giorno è un dato simbolico, ma anche sostanziale: portiamo avanti, insieme, un progetto politico serio e credibile”. Lo ha affermato il presidente di Noi moderati, Maurizio Lupi, in collegamento con il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, nel corso del Consiglio nazionale di Noi moderati.

“Abbiamo tante sfide davanti, vogliamo un’Europa popolare, moderata, seria, responsabile, concreta, meno burocratica e più vicina ai cittadini. E per farlo abbiamo bisogno di un Partito popolare europeo forte, ancora più forte anche in Italia. La sfida -ha concluso Lupi- è tornare, Noi moderati e Forza Italia insieme, ad un risultato a doppia cifra e far tornare al voto le tante persone che una politica urlata ha allontanato dalle urne”.

