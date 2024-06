Europee: Macron ha votato, partecipazione in leggero aumento

agenzia

Parigi, 9 giu. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha votato questo pomeriggio alle elezioni europee al seggio elettorale di Le Touquet, poco dopo che i primi dati provvisori sulla partecipazione indicavano un leggero aumento rispetto al 2019. Il 19,81% registrato alle 12 è leggermente superiore al 19,2 del 2019, ma si distingue di più rispetto al risultato provvisorio del 2014 in questo periodo, quando aveva già votato il 15,7%.