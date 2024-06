Europee: Magi (+Eu), ‘P. Chigi viola la par condicio, intervenga AgCom’

agenzia

Roma, 1 giu “È necessario un intervento immediato dell’Agcom per interrompere la violazione della legge sulla par condicio da parte della Presidente del Consiglio e candidata alle elezioni europee”. Lo dice Riccardo Magi, segretario di +Europa.

“La legge prevede infatti che ‘dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni’ -prosegue Magi-. Di tutta evidenza l’uso dei principali canali di comunicazione del Governo al servizio della campagna elettorale della candidata Giorgia Meloni al punto che i profili social istituzionali della Presidenza del Consiglio ricondividono i contenuti originali del profilo personale di Meloni. Una palese violazione della norma su cui chiediamo l’intervento immediato dell’autorità per le telecomunicazioni”.