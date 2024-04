agenzia

Roma, 21 apr “Elly Schlein diceva di voler un partito comunità. Sarà la prima segretaria del Pd nella storia a candidarsi alle elezioni europee per dimettersi il giorno dopo. E per di più avrà il suo nome nel simbolo. Una bella coerenza in effetti. Deriva personalistica?”. Lo afferma il presidente di Libdem Andrea Marcucci

