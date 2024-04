Europee: Mattarella, ‘grande esercizio democrazia, spero ampia partecipazione’

agenzia

Lubiana, 22 apr. “Tra qualche settimana, 400milioni di cittadini europei saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo Parlamento. Sarà un grande esercizio di democrazia e mi auguro che vi sia una grande partecipazione al voto, perchè in questo modo i cittadini sono protagonisti del futuro del continente e dell’Unione di cui fanno parte”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Lubiana ad un incontro con i Presidenti di Slovenia, Austria, Croazia ed Ungheria per il ventesimo anniversario dell’adesione della Slovenia all’Unione europea.

