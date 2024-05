Europee: Meloni, ‘italiani apprezzano mia candidatura, è democrazia’

agenzia

Roma, 3 mag. “Penso che gli italiani apprezzino sempre la possibilità di esprimersi, e che sia giusto così. È democrazia”. Con queste parole il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, interpellata da Affaritaliani.it, commenta il sondaggio realizzato da Lab21.01 per Affaritaliani.it secondo il quale la maggioranza assoluta degli italiani (52,8%), non solo di chi vota Fratelli d’Italia o Centrodestra ma quindi anche gli elettori delle opposizioni, ritiene giusta la candidatura della stessa Meloni come capolista per Fratelli d’Italia in tutta Italia alle elezioni europee dell’8-9 giugno anche se, una volta eletta, non andrà a occupare gli scranni del Parlamento europeo.

