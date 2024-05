Europee: Meloni, ‘mai professato antieuropeismo’

agenzia

Roma, 28 apr. “Qualcuno tenterà di impostare il dibattito tra un presunto europeismo della sinistra e un antieuropeismo della destra, ma noi non abbiamo mai professato l’antieuropeismo e non prendiamo lezioni di europeismo dagli eredi dell’Unione Sovietica, che oggi vogliono riformare i trattati per avere un’Europa federale”, che si tradurrebbe nel “trasferire più competenze dai Paesi alla Commissione europea”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, alla Conferenza programmatica di FdI di Pescara.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA