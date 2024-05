Europee: Meloni, ‘mancato confronto con Schlein occasione persa’

agenzia

Roma, 20 mag. Per il mancato confronto con Elly Schlein su Rai1 “mi dispiace molto perché secondo me è un’occasione persa, molti mi hanno chiesto chi te lo fa fare? Soprattuto se sei in vantaggio, secondo me il confronto è sempre bello, aiuta cittadini a capire cosa sta accadendo”. Così la premier Giorgia Meloni ospite di Mattino Cinque, su Canale5.

Quanto alle regole della par condicio e il dibattito sulla possibilità di cambiarle, “fermo restando che se dicessi adesso che voglio modificare la par condicio per settimane i giornaloni scriverebbero che il governo è autoritario, sono materia di cui è meglio non se ne occupi il governo, se ne dovrebbe occupare il Parlamento. La legge è la stessa che c’è sempre stata”, ricorda la presidente del Consiglio.

