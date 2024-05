Europee: Meloni, ‘obiettivo confermare consenso politiche’

agenzia

Roma, 14 mag. Alle prossime elezioni europee “il mio obiettivo è confermare il consenso che avevo quando sono diventata premier. Per me sarebbe importante perché non credo che non moltissimi partiti di governo siano arrivati a un anno e mezzo di distanza con lo stesso consenso”. Lo ha ribadito la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista a Milano con Maurizio Belpietro per il ‘Giorno de La Verità’.