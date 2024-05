Europee: Meloni, ‘polemiche per Giorgia su scheda, e cosa Sbirulina? Sinistra non la seguo più’

agenzia

Roma, 20 mag. “E’ un trucco che chieda di votarmi scrivendo il mio nome? Questi dibattiti della sinistra non li seguo più, cosa devo dire? Scrivete Giorgia Meloni detta Sbirulino?”. Così la premier Giorgia Meloni, ospite di Mattino Cinque replica alle critiche sulla possibilità di indicare il suo nome di battesimo sulla scheda per le elezioni europee.

“Ho chiesto scrivete anche solo Giorgia sulla scheda perché la cosa di cui vado più fiera è che quando incontro le persone mi danno del tu e mi chiamano Giorgia significa che il ruolo” che ricopre “non ha creato distanza e che io sono ancora la persona del popolo che ero prima di diventare premier. Questo infastidisce i salotti della sinistra radical chic, ma io sono fiera di essere del popolo, che mi diano del tu, che non sono una persona che si sente su un piedistallo anche se alla sinistra farebbe orrore”.