Europee: Meloni, ‘risultato commovente, metodi e attacchi scomposti non funzionano’**

Roma, 10 giu. “Non era scontato, penso sia un risultato clamoroso, è molto importante politicamente e commovente dal punto di vista personale.Gli italiani hanno dato un messaggio chiaro: bisogna andare avanti con questo lavoro e io intendo farlo con ancora maggiore determinazione perché per me il messaggio è chiaro. Certi metodi e certi attacchi scomposti non funzionano, gli italiani capiscono se governi con buon senso anche quando devi fare scelte difficili. La propaganda facile non funziona”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ai microfoni di Rtl 102.5.