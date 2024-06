Europee: Meloni, ‘risultato Le Pen importante e interessante’**

agenzia

Roma, 10 giu. “Mi pare che il risultato di Marine Le Pen sia stato molto importante. Il percorso che sta facendo è molto interessante e dimostra ciò che accade in Francia e in altri paesi d’Europa. Dimostra come i partiti di governo abbiano sofferto e per questo il nostro risultato è molto importante”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ai microfoni di Rtl 102.5.

