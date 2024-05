EUROPEE: MELONI, SCENDO IN CAMPO PER GUIDARE LISTE FDI IN TUTTE CIRCOSCRIZIONI

agenzia

Roma, 28 apr. “Siamo di fronte a una battaglia decisiva, siamo a un bivio che non consente di tirarsi indietro, tutti devono fare la propria parte e io intendo fare la mia. Ho deciso di scendere in campo per guidare le liste di Fratelli d’italia in tutte le circoscrizioni elettorali, se sopravvivo”. Così Giorgia Meloni annuncia la sua candidatura dalla kermesse di Pescara.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA