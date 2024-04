Europee: Morani lancia libro bianco e campagna di ascolto

agenzia

Roma, 25 mar. Un tour e un libro da scrivere insieme a famiglie, amministratori, sindacati, imprese, forze del territorio. In vista delle europee Alessia Morani, componente della direzione del Pd, lancia “Scriviamo il futuro insieme!”, serie di incontri in cui porterà con sé un libro bianco, tutto da riempire con proposte, suggerimenti, critiche.

“Spesso si rimprovera alla politica di non avere l’orecchio a terra, di non prestare attenzione a quelli che sono i problemi delle persone. L’accusa che si fa oggi alla politica è quella di non avere la capacità di ascolto di quelli che sono i problemi reali di famiglie, imprese, lavoratori, territori”, sottolinea Morani. Il libro bianco, con le sue pagine da riempire, è il simbolo dell’idea che guida questa campagna di ascolto. Ma è un libro reale, perché raccoglierà, nero su bianco, le istanze che emergeranno negli incontri sul territorio; ed è anche virtuale, perché aperto a chi, anche sui social, ha voglia di contribuire.