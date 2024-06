Europee: Pagano (Fi), ‘premiata nostra visione di futuro, governo più forte’

agenzia

Roma, 19 giu. “Il successo di Forza Italia alle Europee, e la sua costante crescita, certifica che il partito è forza politica rilevante e influente. Il Governo non può che uscire rafforzato da questo appuntamento elettorale. In Abruzzo abbiamo ottenuto un risultato a doppia cifra: un chiaro segnale di fiducia nella nostra politica e nella nostra visione per il futuro, nel solco del progetto ideato dal Presidente Silvio Berlusconi”. E’ quanto scrive, in una nota, il presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera, Nazario Pagano, segretario di Forza Italia Abruzzo.