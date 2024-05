Europee: Paita, ‘difficile spiegare a imprese Nord candidatura Vannacci’

agenzia

Roma, 26 apr. “Mi chiedo cosa penseranno gli imprenditori che votavano Lega per difendere le imprese al nord-ovest e al nord-est e che oggi si ritrovano un partito che candida il generale Vannacci: ormai una parodia di se stesso. Cosa proporranno agli elettori del nord? La filosofia da quattro spicci del mondo al contrario? Per non parlare del grottesco slogan ‘meno Europa’: alle imprese servono internazionalizzazione e mercati, non chiusure”. Lo dice la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva.