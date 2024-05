Europee: Paita (Iv), ‘riduzione tasse e indipendenza energetica priorità assolute’

agenzia

Roma, 2 mag. “Siamo tutti d’accordo che le tasse dovrebbero scendere, e propongo: facciamo tutti un patto perché ci sia una progressiva diminuzione. Per ora però questo governo non le sta abbassando, basta vedere il promesso bonus tredicesime per i lavoratori che è già slittato al 2025. L’unico governo che ha fatto misure strutturali di detassazione forte è stato quello di Renzi”. Lo dice a Mattino 5 la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva e candidata per la Lista Stati Uniti d’Europa nel Nord ovest.