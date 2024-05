Europee: Patuanelli (M5S), ‘confronto tv Schlein-Meloni un unicum, invitare tutti leader’

agenzia

Roma, 13 mag. Il duello tv tra Schlein e Meloni? “Credo sia un unicum che in una tornata elettorale, peraltro proporzionale, si dia risalto esclusivamente a due dei soggetti coinvolti. I leader che si candidano” alle europee “sono una presa in giro per gli elettori, e la Meloni, che è inimmaginabile si dimetta da premier per fare l’europarlamentare, è colei che più di ogni altro sta prendendo in giro i cittadini”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il capogruppo M5S al Senato Stefano Patuanelli.