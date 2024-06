Europee: Pellegrino (Fdi), ‘governo Meloni unico promosso in Europa’

agenzia

Roma, 10 giu. “Queste elezioni europee fotografano un risultato inconfutabile: il governo Meloni è l’unico a tenere a livello europeo e Fratelli d’Italia non solo si conferma primo partito nazionale ma aumenta i propri consensi rispetto alle elezioni politiche del 2022. Un esito non affatto scontato se si considera che, una volta alla guida di un Paese, difficilmente i partiti vengono premiati”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino.