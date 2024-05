Europee: per Ciocca spot con 4 ragazze, ballando chiedono di votarlo

agenzia

Roma, 22 mag. Non passa inosservato il mini-spot elettorale, presente sui suoi canali social, dell’eurodeputato leghista, Angelo Ciocca, che punta alla riconferma a Strasburgo. Il 48enne pavese, coinvolge 4 ragazze in t-shirt con tanto di scritta, ‘Stai con Ciocca’ sul davanti. Per loro un balletto in stile TikTok – o anche vecchia maniera, stacco delle Veline di Striscia la Notizia- con canzoncina di sottofondo che, partendo dalla strofa ‘L’Europa è da rivoluzionare, scrivi un nome per cambiare’ ribadisce il concetto del voto a Ciocca. Quasi due minuti di esibizione delle testimonial scelte, con sullo sfondo una gigantografia della scheda elettorale.