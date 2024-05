Europee: Piccolotti (Avs), ‘non serio chiedere voto se non si va in Ue’

agenzia

Roma, 2 mag. “Alleanza Verdi Sinistra ha scelto di non candidare i propri leader perché non pensiamo che sia molto serio chiedere agli elettori voto su nomi che poi non andranno al Parlamento Europeo. È un errore da parte di chi l’ha fatto, a partire dall’attuale presidente del consiglio che avrebbe fatto meglio a restare incollata agli impegni di governo invece di confondere da una parte la rappresentanza istituzionale dell’esecutivo e dall’altra la campagna elettorale di un singolo partito”. Così Elisabetta Piccolotti dell’Alleanza Verdi Sinistra a Omnibus su La7.

“Le nostre liste proprio perché vogliono parlare all’intero Paese – prosegue la parlamentare rossoverde – hanno al suo interno persone le cui storie rappresentano qualcosa di profondo e per tutti. E la storia di Ilaria Salis ha molto a che vedere con l’Unione Europea: può un Paese come l’Ungheria di Orban così traballante dal punto di vista democratico non rispettare la dignità di una cittadina europea, in una condizione che non è compatibile con la cultura giuridica della Ue?”.