Europee: Picierno, ‘candidati sostengano intergruppo ‘Leave no one behind”

agenzia

Roma, 6 giu. “È con orgoglio che invito tutti i candidati europei per l’Eurocamera a firmare il manifesto a sostegno della creazione dell’intergruppo ‘Leave No One Behind, Senza Lasciare Indietro Nessuno’, che rappresenta il primo atto di sempre in supporto dei popoli e delle comunità marginalizzate e ‘minorizzate’ a livello internazionale”, è l’appello lanciato dalla Vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno.

“L’idea è scaturita dai numerosi progetti portati avanti nell’ultima legislatura con la società civile ucraina, le donne iraniane del movimento ‘Donna, Vita e Libertà’ e le comunità cinesi represse, ma trae soprattutto ispirazione dagli scambi di opinione avvenuti con gli esponenti delle minoranze linguistiche presenti sul territorio italiano, in particolare della comunità Arbëreshë, la quale è riuscita a mantenere e sviluppare la propria identità e ad integrarsi perfettamente nel tessuto sociale italiano, diventando un esempio per tutte le altre. L’Ue – sottolinea Picierno – ha il dovere di tutelare, supportare e promuovere le comunità marginalizzate nazionali ed internazionali e spero di poterlo fare con questo intergruppo”.

“Un intergruppo del Parlamento europeo – spiega Picierno – rappresenta un forum composto da deputati di almeno tre gruppi politici e può essere creato solamente nei primi mesi della nuova legislatura. Il progetto mira a promuovere scambi informali di opinioni con la società civile. ‘Leave No One Behind’ nasce con l’ambizioso obiettivo di estendere l’invito al dialogo ad esperti, al mondo accademico e agli organismi internazionali come le Nazioni Unite. Insieme si identificheranno le questioni più urgenti per le comunità, verranno presentate soluzioni pragmatiche al Parlamento e agli Stati Membri”.