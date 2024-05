Europee: Picierno, ‘da Meloni plebiscitarismo che preoccupa’

agenzia

Roma, 6 mag. “E’ sbagliato considerare le elezioni europee come il secondo tempo delle politiche. Questo tipo di approccio rappresenta un’anomalia tutta italiana. Mi ha molto colpito il modo in cui Giorgia Meloni ha lanciato la sua candidatura e in particolare le motivazioni che lei ha addotto. Meloni ha chiesto di scrivere ‘Giorgia’ sulla scheda perché vuole misurare se i cittadini sono ancora con lei. Non ho ancora capito cosa c’entri tutto ciò con le elezioni europee”. Lo ha detto Giorgia Meloni, intervenendo su La7, a ‘L’aria che tira’.