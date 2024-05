Europee: Picierno, ‘in Abruzzo a fianco enti locali abbandonati da governo Meloni’

agenzia

Roma, 31 mag. “Oggi sono in Abruzzo per attraversare la complessità di un territorio che si compone di realtà geografiche tra loro differenti ma spesso accomunate dalla necessità di un maggior coinvolgimento degli enti locali da parte del Governo e di un potenziamento infrastrutturale, sia all’interno che verso l’esterno della Regione”. Lo ha detto Pina Picierno, oggi impegnata in Abruzzo presso Pineto (Teramo), Lanciano (Chieti), Pescara, Barisciano (L’Aquila), Scafa (Pescara).

“Purtroppo l’attuale esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha affossato il dialogo con le amministrazioni locali, riducendo le risorse del Pnrr destinate proprio ai Comuni. Una contrazione che rischia di penalizzare pesantemente il trasporto pubblico locale, lasciando sostanzialmente isolati alcuni pezzi dell’Abruzzo, e di abbattersi sulla spesa sociale, con effetti drammatici su servizi fondamentali come gli asili nido, i centri anziani e il sostegno a chi versa in condizioni di povertà”.